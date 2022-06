"Le madri non dormono mai" è una piccola storia che ci riguarda tutti

Essere gli ultimi della fila, gli ultimi della classe, gli ultimi persino tra gli ultimi richiede una forza particolare. Bisogna avere spalle dritte e reazioni veloci, ma di tutto questo il piccolo Diego pare sprovvisto. Miriam sua madre lo guarda, lo scruta in ogni suo movimento, vede i difetti che nel mondo che li ospita sono tutti segni di fragilità potenzialmente letali. Non si cresce con la gentilezza, ma soprattutto non si sopravvive senza unghie che graffino lasciando i segni di un coraggio disperato ma determinato. Diego vive in un Icam, una struttura che ospita i bambini insieme alle loro madri nel periodo previsto di carcerazione. Detto anche Istituto a custodia attenuata per detenute madri, Icam proprio come una nota fabbrica di cioccolato. Qui Diego cresce in attesa di una vita che non sarà migliore le cui possibilità si orienteranno ostinatamente verso una sopravvivenza si spera almeno pulita, fatta di pochi nemici in assenza di amici. La cella assomiglia a una casa, ma a cosa assomigli la loro casa né Miriam né Diego sanno dirlo. Vengono da Napoli, dai quartieri che quelli del centro chiamano difficili senza immaginare cosa questo possa significare per una donna e per un bambino. A casa loro non esistono buoni o cattivi, ma solo forti o deboli. Bisogna sapersi difendere, questo sa Miriam e questo vuole che impari a fare suo figlio. Ma Diego ha un dono: lo sguardo, legge le persone, le capisce. Abbandonare la tenerezza a soli dieci anni vorrebbe dire per lui perdere la vista, quel tocco leggero che sa di magia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE