Elvira dei miracoli: la distanza e la maternità

Un libro di Flavia Amabile, edito da Stile Libero, racconta il dramma della prima regista italiana, madre, che per la sua vocazione rinunciò a una figlia

Madri, figli. Madri, figli, lavoro. Donne. La maternità è il nuovo grande tema del millennio: sembra un’iperbole, perché la maternità è un grande tema della vita, e lo è da sempre. Eppure è vero, perché si sono moltiplicati i punti di vista da cui ragionare della maternità. Natalia Ginzburg scriveva: “Esiste fra le madri e i figli un rapporto di una qualità particolare, segreto e sotterraneo, un rapporto a cui non si sfugge perché attraversa e confonde insieme le vie delle viscere e le vie dello spirito”. Siamo abituati a pensare alla maternità come visceralità, corpo dentro a un altro corpo, vita che s’innesta alla vita, che la sdoppia, la divide e poi la potenzia; in certi casi, la confonde.