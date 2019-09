Cara Annalena, non so come tu abbia affrontato la questione con tua figlia, ma io mi sono portata avanti con la mia (3 anni) e ho iniziato a spiegarle cosa sono gli assorbenti. Ora, quando li vede in giro per casa, me li consegna ed emette sentenza: mamma, i tuoi pannolini. Il ciclo è uno di quei tabù che si tramandano di generazione in generazione e per spezzare la catena, ho deciso di chiamare la mia newsletter thePeriod. Parto oggi...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.