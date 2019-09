La scuola gira in tondo come le stagioni, già mi manca e già la odio

La scuola gira in tondo come le stagioni, e come le stagioni un giorno è attesa con struggimento, e il giorno dopo tutti la detestano e vogliono che finisca. L’autunno, che noia ma non finisce mai, sogno un vero inverno, e durante l’inverno aspetto solo la primavera. Estate, ti prego salvami, portami via, andiamo al mare, ma adesso basta, ho caldo, odio l’aria condizionata, l’abbronzatura mi va via a chiazze, ho voglia di mettermi il cappotto. Almeno una giacca,...

