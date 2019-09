Storie d'autore dalle pagine settimanali del Figlio

Il Figlio ha compiuto da poco tre anni. Tre anni di storie, racconti, libri, tormenti, lettere, disegni. Tutte le settimane, una dopo l’altra, Annalena Benini ha raccolto le confessioni sui figli di alcuni scrittori che hanno raccontato non solo che cos’è l’infanzia, ma come cambia, come sparisce, e che cosa porta con sé nella vita adulta e in quella di genitori.

Poi ha aperto il suo archivio a ha selezionato alcune di queste storie.

Qui trovate le prime dieci. Le altre le potete trovare nelle prossime pagine.

Storie d’autore da leggere e ritagliare.