Se Draghi è sembrato così conciliante è perché ancora non ha aperto bocca

"Ha annuito sempre", ha raccontato Grillo. Forse il premier incaricato ha solo dato appuntamento a tutti in Parlamento

Si aspettava il banchiere di Dio, si è trovato davanti un grillino, un ragazzo di settantaquattr’anni smanioso di iscriversi a un meetup e fare volantinaggio. E non solo l’Elevato, anche i Seminterrati del M5s hanno avuto questa impressione: Draghi vuole andare #AvantiConConte, salvo qualche ritocchino al Recovery plan che comunque avrebbero fatto anche loro. D’altro canto, il Pd ha già trovato il nuovo punto di riferimento fortissimo di tutti i progressisti, il nuovo Padre delle nazioni. “Bene. Benissimo”, si sbilancia il responsabile economico Emanuele Felice: Draghi ha sposato anche le virgole della loro agenda, anzi si può dire che è un compagno della Ditta, seppure nelle vesti di Megadirettore Galattico. Se non fosse, tuttavia, che la sua idea di Italia coincide anche al millimetro con quella della Lega – sulle tasse, sui cantieri, sulla politica estera, e un Salvini così gongolante non si vedeva da quando lo fermarono sul bagnasciuga. Ma cos’avrà detto, il premier incaricato di Rorschach, perché ciascuno ci vedesse la propria immagine sputata? Non lo sapremo mai. Ma un indizio ce lo dà Grillo: “Ha annuito sempre”. Forse non ha detto proprio nulla, e ha dato appuntamento a tutti in Parlamento. Ora, sarà che va di moda il fantasy, ma io immagino la scena. Il giorno dell’insediamento, dopo tanto silenzioso annuire, Draghi finalmente apre bocca. E sputa fiamme.