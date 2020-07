Certo, a metterli uno in fila all'altro, fanno quasi impressione. Nodi irrisolti che s'aggrovigliano in un viluppo di litigi, incognite, baruffe. E quando Matteo Renzi, poco dopo le tre del pomeriggio, li elenca ai suoi parlamentari, si capisce che l'aria sul governo s'è fatta fosca assai. "Mes, Autostrade, Autorità di garanzia e Commissioni. Purtroppo su questi temi la maggioranza sta sbandando fin troppo. Sembra che qualcuno voglia tirare o rompere la corda". E del resto, per ciascuno degli argomenti indicati...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.