La deriva populista e complottarda dei comitati “che vogliono verità”

La deriva giacobina di tanti comitati nati su Facebook per chiedere verità e giustizia sul Covid, sorti soprattutto nella provincia bergamasca dalla lecita rabbia davanti ai lutti di parenti e amici morti e dall’impotenza di fronte alla gestione caotica (eufemismo) del sistema sanitario lombardo, si sta gradualmente trasformando in un nuovo movimento populista, che non deve essere sottovalutato perché sta assumendo toni forcaioli. Non si tratta di un epifenomeno perché ad aderire ai gruppi non ci sono più soltanto i parenti delle vittime, ma anche migliaia di persone di diverse città e regioni che nel frullatore della propria ira funesta gettano di tutto, alla rinfusa: complottismo, teorie no vax, rancore sociale, desiderio di menare le mani contro l’establishment leghista. L’obiettivo di quasi tutti i comitati è ottenere le dimissioni dell’assessore Giulio Gallera, commissionare la Sanità lombarda, ottenere giustizia nelle aule dei tribunali.

Il primo a nascere, a marzo, è stato “Noi denunceremo”, poi diventato un comitato per raccogliere tutte le denunce da portare sulle scrivanie dei magistrati. Con oltre 50 mila membri, mostra un approccio più sobrio, cerca di impedire a chi scrive di alzare i toni, di esprimere opinioni politiche o di trasformare tutti i medici in un facile bersaglio. Tanti comitati che sono nati successivamente con l’identico hashtag #vogliamogiustizia stanno però diventando contenitori di pura antipolitica.

L’esempio più eclatante? Il Comitato popolare verità e giustizia per le vittime da Covid 19. Nei loro post su Facebook affermano di aver aperto un canale con il Fatto Quotidiano, al quale hanno persino offerto di coordinare tutte le associazioni che stanno nascendo per chiedere verità e giustizia. Ha scritto un membro del gruppo: “Ho contattato il Fatto Quotidiano chiedendo di dare spazio alle nascenti associazioni che chiedono verità e giustizia per le vittime del Covid 19. Mi hanno risposto che uscirà un articolo che chiede le dimissioni di Gallera e mi hanno chiesto di portare altre notizie che possiamo fornire a riguardo. Premesso che ho detto loro che le dimissioni (solo di Gallera) sono il minimo e che i responsabili di Regione Lombardia andrebbero puniti penalmente, mi sembra che questo possa essere già un primo passo per arrivare a qualcosa di concreto”. Ma nel gruppo non ci si imita a parlare in nome delle vittime della pandemia. Appare anche un video in cui Stefano Montanari, studioso di nanopatologie e paladino del movimento no vax, fa una lunga dissertazione sulla mascherina che è pericolosa e potrebbe far venire il cancro, facendo infuriare il virologo Roberto Burioni. C’è di tutto un po’: chi ha sofferto uno o più lutti e se la prende con tutti i politici – dai sindaci Beppe Sala e Giorgio Gori ai dirigenti leghisti della Regione Lombardia – e chi attacca il turbocapitalismo. Ma a prevalere in molti altri gruppi-comitati è l’antipolitica, perché l’epidemia è stata la prova provata che davanti alla morte non sono tutti uguali. C’è addirittura chi non crede al calo dei contagi e infatti qua e là appare la tipica frase del complottista, “qualcosa non quadra”.

I comitati per chiedere verità e giustizia (penale) si stanno moltiplicando. Soprattutto quelli dedicati alle morti degli anziani avvenute nelle Rsa, a cominciare da quello dedicato agli anziani deceduti al Pio Albergo Trivulzio, il cui hashtag è #VOGLIAMOGIUSTIZIA. Gli errori e le eventuali colpe andranno accertati, ma nel calderone della rabbia dei diversi comitati ciò che incute timore è la smania di non fermarsi alla testa tagliata (in tribunale, si intende) dei responsabili delle supposte epidemie colpose. Nel tono dei post, per quanto edulcorati dagli amministratori dei gruppi, è sotteso un desiderio di rivalsa contro la classe dirigente, tutta, e colpevole in quanto tale. Questo dato fa temere un’esplosione del sentimento populista difficile da governare. E non solo in Lombardia.