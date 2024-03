Oltre le week. Purché si possa toccare: il boom dei saloni moda con l'artigiano al lavoro

Finiti gli anni in cui ci si vantava con gli amici del divano Cappellini e della lampada di Tom Dixon, insistendo cioè sul brand, adesso il motivo di sfoggio è la conoscenza delle tecniche, se non addirittura dell’artigiano stesso, che l’ha creato. Come dire, gli “artigiani della qualità” in versione elegante: si mostrano le cuciture del divano, la costruzione del soprammobile, si esibisce la conoscenza dei processi di politura dei marmi. Dunque, ha molto senso che i saloni della moda e dell’accessorio, Micam, Mipel, The One, Milano Fashion&Jewels, Lineapelle, da anni a Rho Fiera in una logica di sistema piuttosto inedita per il paese, abbiano da un lato accorpato le fiere tecniche, come Simac Tanning Tech, e dall’altra sviluppato interrelazioni con altri settori, vedi proprio Lineapelle con il design e con workshop artigianali, in una logica di diversificazione dei mercati.

