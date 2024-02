Qualche dubbio sulla proposta di legge della sinistra per la sanità in Lombardia

Il Pd ha presentato un provvedimento che per quattro quinti è inutile (poiché prevede ciò che è già previsto) e che per l’ultimo 20 per cento risponde tout-court a un riflesso condizionato: tentare l’abolizione della sanità privata

Si può chiamare riflesso condizionato, a voler scomodare Pavlov. Appena chiedi alla sinistra lombarda che cosa pensa della sanità, esce immediatamente l’aggettivo “pubblica”. Il condizionamento è talmente profondo e radicato nel ventennio di lotta matta disperata e soprattutto perduta contro il sistema misto (sussidiarietà) vincente di Roberto Formigoni che, malgrado siano passati altri quindici anni, l’aggettivo rimane, e la sconfitta pure, elezione dopo elezione, candidato dopo candidato. L’ipotesi, anche solo remota, che forse la sanità pubblica come la intende il Pd al popolo non interessi, non rimuove il riflesso. Così, una due giorni anche interessante e importante, perché finalmente c’è un centrosinistra che sceglie di occuparsi della sanità (argomento tabù per anni e anni, rimosso scientemente al grido di “sono tutti malfattori”), alla fine ha partorito un esito che avrebbe potuto essere più coraggioso e sicuramente meno condizionato. È la legge di iniziativa popolare di riforma del sistema sanitario lombardo. La quale – buttiamo subito il pietrone nello stagno – per quattro quinti è inutile poiché già prevista da tutte le leggi vigenti e le carte oggi in vigore, e per l’ultimo 20 per cento risponde tout-court al riflesso condizionato di cui sopra: tentare l’abolizione della sanità privata.