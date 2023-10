Il presidente di Assolombarda propone un patto per la “Milano da tre milioni”

Potrebbe essere una buona merce di scambio con la Lega, che arranca per portare la sua autonomia differenziata in porto. Ma il Pd, che controlla le maggiori città metropolitane, a partire da Milano, Roma, Napoli, è in tutt’altre faccende affaccendato, anche se la responsabilità di aver affondato le città metropolitane, assieme alle province, è targata Graziano Delrio. E allora a rilanciare l’idea ci ha provato (conversando col Corriere) il presidente di Assolombarda Alessandro Spada (non è la prima volta), proponendo la “Grande Milano” da tre milioni di persone. Ne abbiamo parlato spesso, perché il modello Milano ha bisogno di ossigeno. Beppe Sala ora punta sul modello “avanti piano, la città socchiusa” (virgolette nostre), si è accorto che brindare all’assalto dei turisti non entusiasma tre milioni di abitanti metropolitani. Ma più che rallentare, occorre accelerare i tempi di realizzazione di una vera città metropolitana.

