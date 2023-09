Economia silurata, ma Guidesi ci spiega come si può reagire 

La corazzata dell’economia lombarda ha preso un siluro dritto a poppa, ma continua a navigare: soprattutto merito di un equipaggio che si dà da fare per spegnere l’incendio. E’ l’immagine non festosa evocata dai recenti numeri resi noti da Assolombarda, perché le imprese confermano il deterioramento progressivo del quadro economico nel 2023. Secondo il 51 per cento delle aziende l’andamento dell’economia lombarda tra luglio e settembre risulta in linea con quella del secondo trimestre, già in decelerazione, e il 36 per cento riporta un peggioramento. I dati del secondo trimestre parlano di un indebolimento del comparto manifatturiero lombardo: il livello di produzione rimane vicino a quello di aprile-giugno 2022, con un minimo incremento pari al +0,5 per cento. Anche nel confronto congiunturale, la crescita della manifattura regionale è prossima allo zero (+0,3 per cento). Naturalmente nel resto del paese le cose vanno molto peggio, si registra una caduta del -3,3 per cento, ma non c’è nulla di cui rallegrarsi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE