L'assessore allo Sviluppo economico della Lombardia alla carica su aziende, Europa e autonomia

Guido Guidesi ha due certezze: il prossimo governatore della Lombardia sarà Attilio Fontana (“la vicenda Musumeci riguarda la Sicilia”) e l’autonomia differenziata della Lombardia, che dovrà spalancare le porte all’impresa. Le imprese lombarde sono riuscite a mantenere buoni livelli di export nel primo trimestre 2022, alcuni segnali di rallentamento non hanno impedito all’export lombardo di crescere ancora (+4,9 per cento rispetto allo scorso trimestre). Ma c’è un però: “I segnali di una guerra impazzita non li vediamo in quei dati”, spiega al Foglio l’assessore allo Sviluppo economico della Lombardia. “Nei prossimi mesi saranno evidenti tutti gli aspetti negativi. Il problema più grosso è rappresentato dal costo dell’energia. La crisi colpisce tutti, naturalmente le aziende energivore sono più esposte ma la situazione è di grave difficoltà. Il paradosso è che abbiamo un record di ordinativi che non si vedeva da anni ma non si riesce a produrre”.

