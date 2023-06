Dàgli ai ghisa. Ecco su chi pesa la situazione della sicurezza in città

Ormai è poco più di un dagherrotipo l’immagine del ghisa in mezzo all’incrocio, con una montagna di panettoni attorno, a dimostrazione della solidarietà dei cittadini durante le feste di Natale. Milano ha cambiato pelle e anima. L’altro giorno ennesimo incidente: uno sbandato, in zona Centrale, si diverte a spaccare gli specchietti delle auto, interviene una pattuglia della Polizia locale e un vigile finisce ko sotto i colpi del giovane senzatetto. Un pugno in faccia a un vigile, spintoni e colpi alle sue colleghe. Questo il risultato dell’aggressione in via San Gregorio, dove tre vigili – un uomo e due donne – sono stati feriti da un 45enne, cittadino rumeno, fermato con lʼaccusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Fanno meno notizia che non il fatto (gravissimo) degli agenti autori del pestaggio della donna trans. Ma è l’altra faccia di uno stesso disagio, stessa grave emergenza. “Una pattuglia è intervenuta per difendere un cittadino aggredito da una persona che si è poi rilevata essere alterata e in stato di disagio psicologico”, spiega Giovanni Molise, segretario Fp Cgil, che segue i dipendenti comunali e in particolare la Polizia locale. “L’aggressore ha tirato con gran forza un pugno a uno degli agenti di pattuglia che è svenuto, l’intensità del colpo ricevuto nell’aggressione ha causato una prognosi di sette giorni ed è quindi in infortunio. Denunciamo da anni come sia modificata nel tempo la tipologia di interventi ai quali sono chiamati a rispondere gli agenti della Polizia locale che svolgono attività di ordine pubblico, di sfratti, di sgomberi, ecc. in situazioni molto complesse. Il numero degli agenti è insufficiente per svolgere ruoli propri, figuriamoci ruoli sussidiari che nel tempo sono sempre aumentati”. Inoltre: “I casi di cittadine e cittadini in stato di disagio fisico e psichico sono in netto aumento e se non si trovano al più presto risorse economiche aggiuntive per occuparsi del disagio e dell’accoglienza, la situazione potrebbe peggiorare e non solo per gli agenti”. Che la situazione sia grave lo testimoniano – oltre agli episodi degli ultimi mesi – gli incontri promossi dal prefetto di Milano Renato Saccone e dal sindaco Beppe Sala.

