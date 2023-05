La sicurezza di Milano non è un tema solo di Milano. Serve Roma

Le urla della donna, la violenza per ore, le reazioni della politica. C’è una orribile sensazione di già visto. Come un brutto film di serie B che i cittadini si devono sorbire, che non è fiction ma realtà. In Stazione Centrale si è consumata una violenza. L’ennesima. La banalità ripetitiva del male. I corifei della destra aggiungerebbero come tratto distintivo che il violentatore è marocchino. Ma lo è anche la vittima. Dunque? I difensori dell’operato dell’attuale giunta, e di quelle precendenti, si aggrappano invece ai numeri dei reati, in calo. Numeri che però non vogliono dire proprio nulla, tanto quanto la nazionalità dell’aggressore. Perché è vero che i reati a Milano sono calati del 17 per cento negli ultimi 5 anni (ma le rapine sono aumentate nel 2022 del 24 per cento). Ma è anche vero che vengono conteggiati solo i crimini denunciati, e tutto il resto rimane zona grigia. Se due gang si scontrano per strada con le bottiglie rotte, una non va a denunciare l’altra. Eppure i residenti si chiudono in casa, e chi ha la sfortuna di passare di là non ha certo né la “percezione” né la realtà del concetto di sicurezza. Modesta proposta per provare ad avere una fotografia più realistica: perché non inserire nelle statistiche anche tutti i feriti per armi da fuoco o da taglio che si sono presentati ai pronto soccorso? Magari non è utile alla narrazione, ma alla verità sì.

