Abbiategrasso e poi? Il disagio psichico dei minori senza welfare

In attesa di poter capire davvero qualcosa della generazione Zeta, degli adolescenti vittime e “carnefici”, bisogna occuparsi di una grave emergenza e conseguente polemica politico-istituzionale fra la periferia dei municipi e il centro di Palazzo Lombardia. Ossia della vulnerabilità e delle turbe psichiatriche emerse fra gli adolescenti e della risposta insufficiente delle Uonpia, 16 a Milano, dove le liste di attesa possono durare due anni. Non ci voleva la tragedia senza precedenti di uno studente che ha accoltellato la prof (e per un giorno ha trasformato un istituto superiore di Abbiategrasso in un campo di battaglia) per conoscere l’abissale disagio mentale a cui non si riesce a dare risposte adeguate perché mancano risorse umane e investimenti, una rete di servizi sanitari territoriali più radicati. E in questo delicato contesto si inserisce di nuovo la polemica per le due Uonpia (Unità Operativa Neuropsichiatria Psicologia Infanzia Adolescenza) nei quartieri Giambellino e Baggio che dovrebbero essere inglobate nell’ospedale San Carlo. Un putiferio che sta per scoppiare nei quartieri con più minorenni a rischio. Il presidente del Municipio 6, Santo Minniti, annuncia al Foglio “di essere disposto a incatenarsi davanti a Palazzo Lombardia” per impedire che dopo la delibera del 24 aprile 2023 dell’Asst Santi Carlo e Paolo le Uonpia del Giambellino (via Remo la Valle) e di Baggio (via Val d’Intelvi) vengano trasferite in una palazzina dell’ospedale San Carlo. Da settimane circola una petizione lanciata dal comitato Cittadini per il diritto alla salute - articolo 32 Milano Metropolitana. “Lo abbiamo affermato più volte che i servizi devono stare sul territorio, dove il disagio si manifesta attraverso la solitudine, la depressione, il tentato suicidio, il suicidio, l’autolesionismo, i disturbi alimentari. Centralizzare queste strutture, fondamentali per la cura e la presa in carico tempestiva dei minorenni, allontanandoli dal quartiere e dalle scuole, significa abbandonare i soggetti fragili”, si legge nella petizione in cui si chiede anche la presenza di uno psicologo a scuola per creare un coordinamento fra insegnanti, famiglie, Uonpia.

