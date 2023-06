La causa civile dei famigliari delle vittime del Covid. Domande

Il Tribunale dei ministri ha archiviato l’indagine nei confronti dell’ex premier Giuseppe Conte e dell’ex ministro della Salute Roberto Speranza, indagati per la gestione della prima ondata della pandemia nella bergamasca, ma numerosi familiari delle vittime del Covid sperano ugualmente di dimostrare il “nesso eziologico” per avere risarcimenti in sede civile. Restando aggrappati alla causa civile intentata da un piccolo pool di avvocati, guidato da Consuelo Locati. Classe 1970, maestra di reiki, è stata candidata alle ultime elezioni politiche con il movimento populista di Italexit. Nei primi giorni dell’aprile 2020, con lo pseudonimo Consuelo Rebelde, aveva lanciato una petizione sulla piattaforma change.org contro il 5G, che veniva messo persino in correlazione con i focolai del Covid in Valseriana, sposando la folle teoria dell’ex consulente economico di Giuseppe Conte, Gunter Pauli, che allora cinguettò una frase stonata su Twitter: “Qual è la prima città al mondo coperta dai 5G? Wuhan! E la prima regione europea dei 5G? Nel Nord Italia”.

