La nuova partita di Sesto: i player e una rivoluzione immobiliare

La disputa riguarda il futuro di una delle aree di rigenerazione urbana più vaste d’Europa. Può rappresentare una chance per tutta Milano e per la massa critica delle unità immobiliari che promette (4-5 mila appartamenti) può persino funzionare da calmiere del mercato

Era partito come uno scontro finanziario di quelli-che-c’erano-una-volta e sta diventando una scommessa per cercare di ri-governare il mercato immobiliare di Milano. Mitigare la vertigine del mattone ambrosiano tutto d’oro e riconquistare una credibilità agli occhi di vasti strati di opinione pubblica. Stiamo parlando della cosiddetta “battaglia di Sesto”, la disputa attorno al futuro di una delle aree di rigenerazione urbana più vaste d’Europa (le ex acciaierie Falck dismesse nel 1996 ovvero 1,4 milioni di metri quadri).