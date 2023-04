Al Giardino dei Giusti una mattina di danze per onorare le donne di Teheran

L’immaginazione, come scriveva Hannah Arendt, “è quella capacità della mente che ci dà la possibilità di vivere dentro di noi situazioni che non ci appartengono e che crea un legame di prossimità fra noi e gli altri”. Da questa riflessione, molto cara al presidente della Fondazione Gariwo, Gabriele Nissim, è nata l’idea di creare, a Milano, un evento ispirato alla danza delle cinque ragazze di Teheran che l’8 marzo scorso hanno ballato nel quartiere di Ekbatan sulle note di “Calm Down” di Rema e Selena Gomez e sono state per questo arrestate, dopo aver condiviso il video su Tik-Tok, diventato virale ed emulato da tante ragazze iraniane (anche davanti al carcere di Evin). La loro danza ribelle è stata il punto di partenza per organizzare il prossimo 2 aprile, domenica, dalle 11 di mattina, al Giardino dei Giusti di Milano del Monte Stella, un flashmob dedicato alle ragazze iraniane che – capelli al vento, ombelichi scoperti – hanno sfidato il regime degli ayatollah con il loro inno alla Gioia.

