Come mettere mani (e testa) nel grande disagio dei giovani

Ci sono i giovani cervelli in fuga o di ritorno, come raccontiamo qui sopra; e ci sono i giovanissimi, e i minori, abbandonati a sé stessi o addirittura alle inaudite violenze occorse al Beccaria. Nel mezzo, in quella che comunemente consideriamo “la normalità” delle nostre vite, delle nostre comunità e città, c’è un’enormità di bisogni e di problemi che coinvolgono adolescenti e giovani, soprattutto i più fragili. Grande è anche l’area di una mancanza di risorse, di idee, e di interesse, in cui rischiano di sprofondare. In questo terreno incolto e trascurato da sempre affonda invece piedi e mani e testa Fondazione Cariplo, anche con la collaborazione delle Fondazioni di Comunità e di una rete fitta di enti privati e pubblici. Perché come ama dire Giovanni Azzone, già rettore del Politecnico, presidente di Fondazione Cariplo e da alcuni mesi anche di Acri “il nostro lavoro non è solo distribuire fondi per sostenere questo o quel progetto, ma aiutare a far crescere esperienze che sappiano intercettare i bisogni della comunità, della società”. I giovani, e i giovani fragili con le loro famiglie, sono una delle emergenze conclamate del nostro tempo. Con fragilità che il contesto metropolitano nasconde e insieme amplifica. I dati relativi al 2022, segnala la Fondazione, evidenziano che 137.444 bambini e ragazzi si sono rivolti al sistema sanitario regionale per disturbi neuropsichici di diversa gravità: 110 mila sono stati seguiti in ambulatorio, quasi 25 mila in pronto soccorso; più di 17 mila assumono psicofarmaci, quasi 7 mila sono stati ricoverati almeno una volta e oltre 500 hanno intrapreso un percorso in comunità terapeutica. Una emergenza sottaciuta, spesso negata, se non quando la tragedia esplode: sono in aumento ii ragazzi con ideazione suicidaria o comportamento autolesivo accolti per la prima volta in pronto soccorso o in reparto: da un andamento sostanzialmente stabile nel periodo pre-Covid (112 nel 2016 e 115 nel 2019) a 333 nel 2022.



