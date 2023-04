Il rapporto disuguaglianze di Fondazione Cariplo e due esempi su scuole e giovani. Cosa fare

Immaginiamo una gara in cui alcuni concorrenti partono con qualche metro di vantaggio e che, per quanto possa essere lungo il percorso, non solo non vengono raggiunti da chi sta dietro ma aumentano senza difficoltà il vantaggio iniziale. È un po’ questo il quadro di una città come Milano (attrattiva, escludente, inclusiva, esclusiva: insomma tutte le caratteristiche contrapposte di un dibattito in corso) che emerge dal primo “Rapporto Disuguaglianze” elaborato dalla Fondazione Cariplo, che non riguarda solo Milano ma che nella metropoli lombarda ha un campo di verifica importante: il gap si forma già nella culla e si trascina nel tempo senza possibilità di sparigliare le posizioni di partenza.

