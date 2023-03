“Milano non deve fallire”, dicono dai municipi. Ma il bilancio provvisorio è salato per i temi sociali

Fondi tagliati su temi come scuola, cultura e iniziative sportive e di collettività. "Si è creato un problema di diritto allo studio per il taglio dei fondi", spiega il consigliere dem Bottelli

L’unica cosa certa sembra essere il “peccato originale” che ha portato a uno squilibrio del bilancio o, come preferisce dire l’assessore al Bilancio Emmanuel Conte, alla resilienza: il modello di project financing per finanziare la linea M4 che ha portato nel 2023 a un canone di 42,5 milioni (che diventeranno 100 nel 2025) e influisce in modo pesanti sulle spese correnti del Comune, come già raccontato da GranMilano la settimana scorsa. Più complesso invece il quadro dei tagli del Bilancio preventivo del Comune, 3 miliardi e 594 milioni di spese correnti approvato la settimana scorsa.