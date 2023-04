L'idrogeno è il settore che ha il potenziale energetico per il futuro. La Lombardia è già pronta

Ne serve di energia. Secondo Aria (agenzia regionale) la Lombardia importava dalla Svizzera nel 2021 il 41,8 per cento del totale dell’energia elettrica trasferita in Italia, con un saldo degli scambi di 15.686,1 GWh (gigawattora). Nel 2022 abbiamo registrato una importazione dalla Svizzera pari a 18,10 TWh (terawattora) e dal Piemonte pari a 11,4 TWh. Considerando i consumi relativi ai vettori energetici, è il gas naturale a far registrare negli anni scorsi i valori maggiori, con circa 8 milioni di tep. A seguire il consumo di prodotti petroliferi (circa 5,6 milioni di tep), tra i quali il gasolio pesa per i due terzi mentre la benzina poco meno del 30 per cento. Sul versante consumi il residenziale copre il 33 per cento mentre l’industria si attesta sul 29 e i trasporti al 22. L’emergenza da conflitto ha creato gravi difficoltà al mondo produttivo, ma rimescolando le carte oggi in Lombardia si delinea una nuova opportunità. Si chiama idrogeno.

