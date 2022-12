H2Med: la nuova scommessa europea dell'idrogeno

Al vertice di Alicante arriva l’intesa tra Spagna, Portogallo e Francia per un nuovo gasdotto sottomarino che collegherà entro il 2030 Barcellona e Marsiglia

Addio MidCat, benvenuto H2Med. Venerdì, il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha annunciato un nuovo progetto di gasdotto sottomarino che collegherà Barcellona e Marsiglia “entro il 2030”, costerà circa 2,5 miliardi, e, a differenza del precedente, non trasporterà gas ma soltanto idrogeno verde. L’annuncio è stato fatto da Alicante, in Spagna, a margine dell’EuMed, vertice sul ruolo del Mediterraneo dinanzi alle sfide globali cui hanno partecipato nove paesi, tra cui l’Italia. Il progetto di “interconnessione” attraverso il Mediterraneo, come l’ha definito Macron, sarà sottoposto al vaglio della Commissione Ue prima del 15 dicembre, con l’obiettivo di ottenere il bollino di “progetto di interesse comune”.