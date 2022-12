Così l'Europa in grande difficoltà sull'elettrico cerca di reagire al piano di Biden

O si reagisce adesso o presto sarà troppo tardi. Messa sotto pressione dagli aiuti di Washington al “buy American” e forse ancor di più dalla dipendenza tecnologica dalla Cina nell’auto elettrica (terre rare e batterie, in particolare), l’industria europea a quattro ruote cerca di reagire. In più direzioni. E’ di ieri la notizia che Bmw ha siglato un accordo per produrre i suoi veicoli di punta nell’impianto di Chu Lai in Vietnam gestito dalla Truong Hai allargando la sua rete di investimenti in Asia, che già conta partner in Thailandia ed in India. Poco meno di un mese fa era stata Stellantis a giocare la carta indiana. Per ora, con il solo obiettivo di attingere alle competenze (a basso costo) delle università indiane grazie a nuovo centro di software creato a Bengalore, nel Karnataka. Ma Carlos Tavares non ha escluso sviluppi ulteriori. “L’Europa per ora non è in grado di produrre veicoli elettrici a prezzi accessibili – ha detto –. Quindi la grande opportunità per l’India sarebbe quella di riuscire a vendere auto compatte EV a un prezzo accessibile, proteggendo la redditività”. Meglio l’India della Cina che sta per invadere l’Europa con le sue auto elettriche. Volkswagen, l’ammiraglia dell’auto del Vecchio Continente che vende più Audi nel Celeste Impero che in patria, non può condividere le preoccupazioni del ceo di Stellantis sulla Cina.

