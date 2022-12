Tra embargo e price cap, sul petrolio Europa e Russia sono costretti a scelte difficili

Sono entrate in vigore le sanzioni occidentali sul greggio russo. Il controverso tetto a 60 dollari e quello che serve per scongiurare un vuoto nell’offerta globale

Sono entrate in vigore le sanzioni occidentali sul petrolio russo, che cercano di rispondere a un dilemma: come ridurre la dipendenza dal greggio russo e i guadagni di Mosca senza compromettere i mercati dell’energia. Dopo mesi di preparazione, l’Unione europea smette di comprare il greggio degli Urali trasportato via mare e, insieme ai membri del G7 e all’Australia, proibirà a tutti gli operatori l’utilizzo dei propri servizi finanziari (dominanti nel settore) per commerciare petrolio russo nel resto del mondo, a meno che non venga acquistato sotto i 60 dollari al barile.