Come cambierà il mercato del petrolio con l'imminente embargo europeo

Dopo questa settimana il mercato globale del petrolio potrebbe non essere più lo stesso. Nei prossimi giorni i paesi dell’Unione europea dovranno definire la soglia del price cap sul petrolio russo concordato con il G7, mentre domenica il cartello globale dei produttori di petrolio allargato alla Russia, l’Opec+, si riunirà per definire i livelli di produzione di fronte alla difficile situazione internazionale. L’unica certezza è che da lunedì 5 dicembre entra in vigore l’embargo europeo sul petrolio russo trasportato via mare, una delle risposte più severe all’invasione russa dell’Ucraina. Le nuove sanzioni impediranno alle compagnie europee di assicurare le navi che trasportano petrolio russo verso paesi terzi, a meno che questi non accettino il prezzo dettato dal G7. Bruxelles vuole un price cap intorno a 60-70 dollari al barile, un prezzo troppo vicino – addirittura superiore – a quello cui viene attualmente venduto il greggio degli Urali (in alcuni casi 52 dollari). Più basso è il prezzo sul mercato spot, maggiore è la pressione per un tetto inferiore; più il prezzo è vicino alla quota di mercato, più sarà facile per la Russia e i suoi clienti noleggiare petroliere con un'assicurazione standard. Ma la domanda a cui si cerca di trovare una risposta è se le nuove sanzioni riusciranno a limitare la capacità di Mosca di finanziare la guerra senza causare uno choc sul mercato petrolifero mondiale. Secondo Janis Kluge, economista dell’Istituto tedesco per gli affari internazionali e della sicurezza, l’embargo dell'Ue potrebbe raddoppiare il deficit della Russia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE