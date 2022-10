L'embargo europeo sta già riducendo l'export di petrolio russo

Fra sei settimane entrano in vigore le sanzioni dell’Unione europea al greggio russo (a febbraio anche ai prodotti petroliferi) trasportato via mare, una decisione che bloccherà il 90 per cento delle importazioni europee di petrolio dalla Russia. Dal 5 dicembre agli operatori europei sarà vietato assicurare e finanziare il trasporto di petrolio verso paesi terzi, rendendo difficile per la Russia esportare grandi quantità di petrolio, visto che le società europee e britanniche sono i più importanti fornitori globali di questi servizi. La cattiva notizia per Mosca è che anche i paesi asiatici che hanno tenuto alto il volume delle esportazioni di greggio russo – Turchia, Cina e India – stanno diminuendo gli acquisti, nell’attesa di capire le conseguenze delle sanzioni sulla capacità russa di far arrivare a destinazione il greggio degli Urali, una prudenza che sta già avendo un impatto sulle esportazioni e sui guadagni della Russia.

