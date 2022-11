Embargo Ue e price cap del G7, i problemi della Russia sul petrolio

Secondo i dati dell’Agenzia internazionale dell’energia (Iea) a ottobre il volume delle esportazioni di petrolio dalla Russia è aumentato del 2,7 per cento rispetto a settembre, un surplus che ha spinto il flusso delle esportazioni a 7,7 milioni di barili al giorno, che sulla scia dei prezzi in rialzo a portato i ricavi totali a 17,3 miliardi. Questi dati però non sono indice della buona salute del settore petrolifero russo, ma della corsa di India, Cina, Turchia e alcuni paesi europei agli acquisti di greggio degli Urali prima dell’entrata in vigore dell’embargo dell’Unione europea.

