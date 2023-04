Il ritardo sull'automotive. Francia e Germania si sono preparate, l'Italia ha dormito

Amara verità: l’Italia si è svegliata tardi, sulle conseguenze che il “Fit for 55”avrà per auto e veicoli commerciali. Solo ora abbiamo una stima realistica degli investimenti necessari in Italia per il complesso di efficientamento energetico e riduzione di emissioni in tutti i settori interessati, e la cifra è di 1.100 miliardi (vedi analisi del professore Beccarello e della sua equipe di ricercatori). E solo a 18 mesi di distanza dalla prima release della Commissione Ue l’Italia ha tentato di sollevare il problema della neutralità tecnologica, invece della scelta dirigista e radicale a favore dell’elettrificazione dei veicoli. Tardi e male. Altrettanto si può dire se si esaminano gli strumenti istituzionali e finanziari messi in campo in Francia e Germania rispetto all’Italia. Qualche numero come premessa. In Germania gli occupati tra produttori di veicoli e fornitori sono 800 mila, rispetto ai 170 mila circa di Francia e Italia. Con enormi differenze di fatturati: 410 miliardi in Germania nel 2021, 110 in Francia, 68 in Italia (3,3 milioni di veicoli prodotti in Germania, 1,3 milioni in Francia e solo 800 mila in Italia).

