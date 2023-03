Più ideologia che scienza nel regolamento Ue sulle auto dal 2035

Con il voto di ieri dei ministri dell’Energia si è chiusa la trattativa sulle auto che potranno essere vendute nell’Unione europea dal 2035. Ora che la strada pare tracciata, rimane più di un dubbio sulle valutazioni scientifiche che hanno guidato finora le scelte della Commissione. La spinta è tutta concentrata sull’elettrico, anche se il motore termico resta in pista grazie all’accordo raggiunto con la Germania, che ha ottenuto l’impegno della Commissione a formalizzare un’eccezione per i carburanti a emissioni neutre, in particolare per gli e-fuel.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE