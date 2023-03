Ma quanto inquina un'auto elettrica? Sempre molto meno di una a benzina

Lezioni per gli scettici (compresa Meloni) che non credono ai vantaggi dell'elettrico. Bloccare l’entrata in vigore del regolamento europeo non farà altro che ritardare investimenti di cui l’Italia e l’Europa hanno estremo bisogno per non lasciare in mani cinesi la svolta elettrica

Quando a tavola o al bancone del bar tra colleghi o famigliari si chiede un parere sull’auto elettrica c’è sempre qualcuno che dubita dei vantaggi ambientali della propulsione elettrica. Le argomentazioni sono sempre le stesse: “come si smaltisce la batteria?”, “e non pensi ai bambini che estraggono cobalto in Congo?”, “l’elettricità la generiamo con gas e carbone”. Dubitare è bene, ma senza dimenticare di informarsi sulla base della letteratura scientifica e delle più recenti ricerche indipendenti. Se con lo zio amante del rombo del motore possiamo essere indulgenti, con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni siamo costretti a essere più puntigliosi. In più occasioni pubbliche ha messo in dubbio l’effettivo vantaggio ecologico delle auto elettriche, per criticare la direttiva europea in via di approvazione sullo stop alla vendita di veicoli inquinanti dal 2035. Meloni ha per esempio sostenuto che “lo stesso elettrico non è scevro da esternalità ecologiche negative”, portando come esempi lo smaltimento delle batterie e l’estrazione dei materiali necessari a produrle. Inoltre secondo la presidente del Consiglio “la semplice incentivazione all’elettrico rischia di delocalizzare la produzione in paesi extra Ue, dove per giunta quei prodotti vengono spessi realizzati con impianti e processi altamente inquinanti”.