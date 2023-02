Lo stop alle auto diesel e benzina al 2035 è un grave azzardo dell'Europa

Il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo al nuovo regolamento sui limiti di emissioni per auto e furgoni. Dal 2035, non sarà più possibile immatricolare mezzi con motore endotermico. A questo punto manca solo l’approvazione formale del Consiglio, dopo di che il regolamento sarà in vigore. Contemporaneamente, la Commissione ha presentato una ulteriore proposta di regolamento per tagliare le emissioni dei veicoli pesanti, con obiettivi di riduzione delle emissioni del 45 per cento nel 2030, 65 per cento nel 2035 e 90 per cento nel 2040, e l’obbligo di autobus urbani a zero emissioni dal 2030.

