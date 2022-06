“L'Ue ha cancellato la neutralità tecnologica. Draghi intervenga”. Parla Bonometti

“L’auspicio è che il governo italiano, grazie all’autorevolezza del premier Mario Draghi e con i ministri Roberto Cingolani e Giancarlo Giorgetti riesca a proporre un emendamento di compromesso sullo stop alle auto diesel e benzina”. Marco Bonometti guida le Officine Meccaniche Rezzatesi (Omr), un gruppo industriale che occupa 3.200 dipendenti e produce componentistica per auto in 16 stabilimenti. Dalla sua prospettiva la misura approvata mercoledì dal Parlamento europeo è “una politica suicida” con che porterà “alla perdita di milioni di posti di lavoro cancellando un settore strategico per l’industria europea”, senza la garanzia di centrare l’obiettivo di decarbonizzazione. “Il problema è avere l’energia pulita necessaria per le auto elettriche, altrimenti si sposta l’emissione dal tubo di scarico alla produzione elettrica”, dice l’industriale, ex presidente di Confindustria Lombardia. “Se l’obiettivo è quello di ridurre le emissioni di CO2 bisogna mettere le persone nella condizione di poter sostituire le vecchie vetture. Ma l’auto elettrica – continua – allo stato attuale è un’auto per ricchi”.

