L'accordo europeo: chi inquina paga. Una rivoluzione rischiosa

I negoziatori del Consiglio e del Parlamento europeo nel fine settimana hanno trovato un accordo per la riforma del Sistema di scambio di emissioni Ets, uno dei pilastri del pacchetto “Fit for 55” che deve permettere all’Ue di tagliare le emissioni del 55 per cento entro il 2030. L’Ets funziona in base al principio che chi inquina di più con la CO2 paga di più. Secondo l’intesa, i settori coperti dall’attuale meccanismo Ets dovranno ridurre le emissioni del 62 per cento rispetto ai livelli del 2005. L’accordo prevede di uscire gradualmente dai permessi gratuiti per i settori energivori coperti dalla carbon tax alla frontiera.

