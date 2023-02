Ricomincia la partita per il Tribunale dei brevetti. Attenti agli autogol

Una sfida europea, fin dai tempi di Brexit, che sarebbe assai importante per Milano (e per l’Italia) vincere: domani è previsto un incontro alla Farnesina per trovare il bandolo della matassa

Puntuale come le cose rimaste nei cassetti e che a un certo punto rispuntano, si torna a parlare del Tribunale dei brevetti. Una partita europea, fin dai tempi di Brexit, che sarebbe assai importante per Milano (e l’Italia) vincere, ma che da molto tempo segna e il passo e nella quale i nostri politici e amministratori hanno spesso sfiorato l’autogol. Il primo a segnalare il sentiero accidentato per l’arrivo del Tribunale unificato dei Brevetti a Milano è stato Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, che ha detto: “Confido nell’attenzione del governo sull’importanza che alla sede italiana sia assegnata l’intera quota di competenze originariamente prevista per la sede di Londra, anche considerata la vocazione dell’impresa italiana in modo particolare negli importanti settori della farmaceutica, della chimica, della siderurgia e della metallurgia”. Perché il rischio che paventano le imprese è che arrivi a Milano un Tribunale, sì, ma dimezzato.