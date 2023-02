"A destra ci sarà molto astensionismo, in Lombardia la partita è aperta", dice Rozza (Pd)

Dalla sanità al diritto alla casa. La ricetta della consigliera dem al Pirellone: "Una mappa del fabbisogno sociale dei lombardi, difficile da valutare perché non esiste uno strumento idoneo per verificare la ricaduta delle risorse investite nel sociale"

Il momento più divertente e irriverente della sua campagna è stato quando ha mostrato come indossare la ormai mitologica mascherina-mutanda in un ironico video tutorial qualche giorno fa. “Ero ospite a un convegno del Niguarda e mi hanno dato una delle mascherine-mutanda di Fontana, costate 8 milioni di euro, rifiutate dagli operatori sanitari perché inadatte a proteggere dal virus e ora consegnate ai cittadini”, ha detto mentre trafficava per usarla. Gag a parte, Carmela Rozza, consigliera regionale uscente e già assessore alla Sicurezza nella prima giunta Sala, evita salotti e luoghi dove fare prediche ai convertiti. Preferisce continuare a girare le periferie e la cintura della città metropolitana per continuare ad accorciare le distanze con le istituzioni lombarde e i cittadini più fragili che hanno bisogno di una cosa sola: servizi. Sanitari, sociali, abitativi.