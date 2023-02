Rapporto sulle due ruote. Industria, stili e il problema sicurezza: che non è solo auto

Muoversi a Milano è un rebus. Sempre in vetta alla classifica delle città più inquinate, Milano (con l’amministrazione Sala) prosegue la sua crociata contro le auto, a suon di divieti e multe (in crescita del 40 per cento), con buona pace per gli impianti di riscaldamento che scaricano tonnellate di veleni nell’aria. Ma, nello spirito operoso e modernizzatore della città di Ambrogio, sempre più milanesi scelgono le due ruote. Non solo bici, ma scooter, monopattini e e-bike. Ancma (l’associazione delle industrie di settore), l’Osservatorio Focus2R e Legambiente hanno promosso una ricerca sulle due ruote in città che ha visto primeggiare il capoluogo lombardo rispetto alle altre italiane. Non solo le piste ciclabili crescono, facendo incazzare però i commercianti di corso Buenos Aires, ma anche lo sharing a Milano ha fatto boom, con 4 milioni di prelievi. Il fatturato nazionale del noleggio raggiunge i 130 milioni, raddoppiando quello degli anni precedenti e la flotta dello sharing è così composta: quasi 90 mila veicoli, ripartiti tra monopattini (51 per cento), bici (31), scooter (10) e auto (7) e i veicoli elettici passano dal 63 al 77 nell’ultimo anno.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE