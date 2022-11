Nel bailamme del Pd serve proprio un sì o un no di Cottarelli

Caro Carlo ti scrivo: se ci sei, batti un colpo, come i fantasmi di Halloween. Non potrebbe che iniziare così, oggi, con una chiamata ad alta voce, un tentativo di comprendere cosa accadrà alle regionali, sponda sinistra. Di’ qualcosa, (al diavolo Nanni: che sia di sinistra o di destra a questo punto è poco rilevante), una qualunque cosa. Del resto Carlo Cottarelli ha sicuramente molto studiato, visto che il 10 agosto scorso, nella calura estiva, si era portato in vacanza – informava il Giorno – un dossier di ben 2.000 pagine sulle questioni regionali. E diceva, apertis verbis: la candidatura in Parlamento non esclude quella in Regione. Certo, da allora è successo di tutto, a partire dalla pesante sconfitta del suo mentore maggiore, Enrico Letta, che ha annunciato le dimissioni da segretario del Pd (peccato che il passaggio potrebbe avvenire addirittura dopo il voto regionale). E dopo la sconfitta sono volate mazzate, che continuano, tra Terzo Polo e dem, ma anche in casa Pd. Che qualche genio non proprio geniale abbia mandato a schiantarsi proprio lui, il Carlo Cottarelli civil servant, il pezzo pregiato della società civile su cui puntare, in un collegio uninominale e impossibile: a che pro? Ancora oggi rimane uno dei misteri meno affascinanti della politica degli ultimi mesi. Ma adesso, caro Cottarelli, il tempo per decidere è stretto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE