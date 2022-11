Lo schiaffo di Letizia Moratti alla destra illiberale è lo spunto per una svolta

Troll contro troll. C’è una destra che si è specializzata nel trollare la sinistra, una destra che negli ultimi giorni ha concentrato gran parte delle sue energie su una serie di battaglie politiche molto superficiali utili a far sventolare bandierine grazie alle quali la maggioranza è riuscita a far emergere con forza le contraddizioni delle opposizioni nascondendo le debolezze della coalizione di governo. E c’è poi una sinistra che, dall’altro lato, avrebbe di fronte a sé una straordinaria opportunità politica per provare a trollare i propri avversari dimostrando di avere quella flessibilità, quell’elasticità e quell’intelligenza necessarie per mettere in mutande la destra di governo sul proprio terreno politico: quello della difesa delle libertà.

