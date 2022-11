"La norma anti-rave? Un caso di analfabetismo legislativo". Parla Tullio Padovani

Per il luminare del diritto penale il decreto contro i raduni illegali approvato dal governo Meloni è un "pasticcio". Per la sua estrema vaghezza potrà essere applicato anche ai casi di occupazione di edifici scolastici e universitari. "Nordio sarà sicuramente contrario"

"Un caso assoluto di analfabetismo legislativo. Si tratta di un testo desolante, perché non corrisponde a nulla di ciò che si chiede a una norma penale”. Non usa mezzi termini il professor Tullio Padovani, docente emerito di Diritto penale alla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, nel commentare i contenuti della norma anti-rave party approvata lunedì dal Consiglio dei ministri. Nelle intenzioni della premier Giorgia Meloni e del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, la norma dovrebbe servire a contrastare i rave illegali, come quello tenutosi a Modena nei giorni scorsi.