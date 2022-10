Niente multe e reintegro dei sanitari No vax. Così Schillaci vuole archiviare la stagione Speranza

Il ministero della Salute lavora per superare le ultime misure pandemiche: tornano in corsia i medici non vaccinati, via le mascherine negli ospedali e sanzioni condonate, mentre il bollettino diventerà settimanale. Le nuove misure e la discontinuità politica voluta da Meloni

Se non è un liberi tutti, poco ci manca. Con l'obiettivo dichiarato di archiviare la stagione Speranza. Stop al vaccino obbligatorio anche per i sanitari e reintegro del personale, via alle mascherine anche in ospedali. ambulatori e Rsa. E poi nuove modalità di comunicazione di dati e contagi, insieme a una sorta di condono per le multe notificate ai No vax. Il governo Meloni è a lavoro, con l'intenzione di smantellare in fretta anche le ultime misure anti Covid in vigore e lanciare il nuovo corso nella gestione della pandemia. "Ora la malattia è completamente diversa e quindi stiamo vedendo di fare in modo che man mano ci possa essere un ritorno ad una maggiore libertà", ha detto ieri il nuovo ministro della Salute Orazio Schillaci, indicando in che direzione - archiviare Speranza - intende muoversi il dicastero.



E oggi sono arrivate le prime mosse: "In base alle indicazioni prevalenti in ambito medico e scientifico, si procederà alla sospensione della pubblicazione giornaliera del bollettino dei dati relativi ai ricoveri e ai decessi, che sarà ora reso noto con cadenza settimanale", fanno sapere questa mattina dal ministero di Lungotevere Ripa, per "avviare un progressivo ritorno alla normalità". E il punto di partenza per la normalizzazione, in vista del 31 dicembre - quando scadrà l'obbligo di vaccinazione per il professionisti della sanità - "è un provvedimento, in via di definizione, che consentirà il reintegro in servizio del suddetto personale prima del termine di scadenza della sospensione".

Si tratta di circa 4mila medici secondo la Fnomceo - Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Un provvedimento che, nelle intenzioni, di Schillaci prova anche a rispondere alla "preoccupante carenza di personale medico e sanitario" e che di fatto farebbe cadere anche l'obbligo vaccinale, in scadenza fine anno, per chi lavora nel mondo della sanità.

Oltre a questo, e "nel rispetto dei pazienti", si lavora a un'ordinanza per eliminare l'obbligo di mascherine negli ospedali, sebbene dal punto di vista dei sanitari sia stata sottolineata l'efficacia dei dispositivi di protezione, anche al di là dell'emergenza Covid. Mentre si ragiona anche sul lavoro privato: fino al 4 novembre il protocollo prevede l'uso di mascherine per chi non può rispettare la distanza di sicurezza, norme che potrebbero non essere rinnovate. Dal ministero assicurano che ogni decisione sarà guidata dal confronto con medici e operatori e sulla base dei pareri della scienza,.

Discorso diverso e decisamente più politico è quello che invece riguarda le multe ai non vaccinati: sono circa 1.9 milioni e secondo la normativa vigente dovrebbero pagare una multa da 100 euro. Dopo il pressing di Lega e FdI, Schillaci - che presto potrebbe essere affiancato da un consulente individuato da Meloni - è sempre più orientato allo stralcio delle sanzioni. Per qualcuno vorrebbe dire strizzare un occhio al mondo No vax. Di certo rappresenterebbe un netto elemento di discontinuità con la gestione della pandemia operata da Roberto Speranza e allo stesso tempo un modo per smarcarsi dal governo Draghi, che su vaccini e green pass - con annesse misure sanzionatorie - aveva spinto molto. A differenza della gestione energetica ed economica, dove il solco pare tracciato, sulla Salute per il centrodestra potrebbe essere più facile intestarsi una linea ben diversa, anche alla luce di un contesto decisamente diversa.

E d'altra parte, parlando alle Camere, Giorgia Meloni era stata chiara: "L’Italia ha adottato le misure più restrittive dell’intero occidente", ha detto la premier, assicurando "che non replicheremo in nessun caso quel modello". La leader di FdI contestava inoltre che, dal suo punto vista, "nelle scelte prese dai precedenti governi non ci fossero evidenze scientifiche". A pochi giorni dalle parole, stanno arrivando anche i provvedimenti. In questo schema si inserisce anche la proposta di una Commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia, fortemente voluta da gran parte del centrodestra - anche da chi come la Lega ha partecipato a molte dei provvedimenti di quella fase - e dai renziani del Terzo Polo. Negli ultimi giorni anche il Pd si è detto disponibile a un confronto. Anche se sulla presidenza, sugli ambiti d'indagine e sulle modalità con cui la commissione potrà operare, è già iniziata la battaglia politica, con accuse da entrambe le parti.