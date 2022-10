Meloni nella trappola delle parole: da "sovranismo" a "dittatura sanitaria"

I fatti e le parole. Quando questa mattina Giorgia Meloni si ritroverà di fronte ai parlamentari della Repubblica per chiedere i voti per la prima fiducia al suo governo dovrà fare i conti con un problema che non riguarderà i numeri alla Camera bensì le giuste parole da usare per provare a mettere insieme due concetti chiave della stagione meloniana: rassicurare senza tradire. Per rassicurare, Giorgia Meloni sa che dal suo vocabolario dovranno necessariamente sparire alcuni concetti che hanno contribuito a connotare la storia recente della destra italiana.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE