Musica Meloni: cambia il nome dei ministeri, le sorprese Mantovano e Sangiuliano

Sono tutti di destra (centro) e diversi da loro (quelli di prima). Roberto Speranza, la pacchia è finita. Sono nati i Meloneskin, la nuova rock band di governo. La fondatrice è Giorgia Meloni come Victoria dei Maneskin. Diventa premier e avrà due vice: Salvini e Tajani. Ha cambiato musica ovvero i nomi dei ministeri. Li ha “riarrangiati”. Uno per tutti. “L’Agricoltura sarà rinominato in ministero della Sovranità alimentare”. I nuovi ministri sono 24. Nel ruolo di Damiano abbiamo Giancarlo Giorgetti, noto come Giangiacomo. Va al Mef. Al giuramento, oggi, potrebbe indossare i pantaloni di pelle: “We’re gonna dance on gasoline! AuAu”.

