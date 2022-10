Un cambiamento vero, whatever it takes. Pronta Giorgia Meloni?

La parola cambiamento è il termine chiave di ogni governo che si prepara a guidare il paese e anche in questa occasione la maggioranza che si appresta a prendere in mano le redini dell’Italia ha all’interno del suo Dna una caratteristica precisa che ha a che fare con l’idea di dover cambiare la rotta del paese. Cambiamento, di solito, significa discontinuità, discontinuità di solito significa non continuità con i governi precedenti e nel caso specifico, nel caso del governo Meloni, non essere in continuità con i governi precedenti significa prima di tutto una cosa: discontinuità più con la stagione del potere Pd (che negli ultimi undici anni ha governato per dieci anni) che con la stagione di Draghi (da cui Meloni farà di tutto per non apparire così in discontinuità).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE