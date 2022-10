Evviva il Mef politico di Giancarlo Giorgetti

Don Abbondio! Che c’entra costui? Certo, non ha sfidato Matteo Salvini in campo aperto, non voleva la caduta di Mario Draghi con il quale ha stretto un ottimo rapporto, eppure si è piegato. Ma il coraggio non c’entra perché Giancarlo Giorgetti, neo ministro dell’Economia, è uomo di governo, non di lotta, e lo è sempre stato. Uomo di raccordo tra l’eversione padana e la conversione romana, tra gli anti establishment e l’establishment, tra i proclami e i reclami, tra le fughe in avanti e la dura realtà, tra i voli pindarici e i conti della spesa.

