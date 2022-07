Giorgetti al Foglio: "Il governo è caduto, adesso daranno tutta la colpa a me"

Il ministro dello Sviluppo economico: "Ora diranno che Giorgetti ha fatto entrare la Lega al governo. Ho preparato un discorso alla Churchill, ma resterà nel cassetto"

Giancarlo Giorgetti: “Il governo è caduto, è tutta colpa di Giorgetti. Adesso mi daranno la colpa perché la Lega è entrata al governo per colpa mia”. In Transatlantico il ministro dello Sviluppo Economico anticipa già quale sarà la strategia della Lega per fare dimenticare il bis Papeete . “Facile, daranno tutta la colpa a me perché diranno che Giorgetti ha fatto entrare la Lega al governo”. Scherzando dice : “Ho preparato un discorso alla nazione come Churchill. Ma resterà nel cassetto”. Per metafore , anticipa quella che sarà la campagna elettorale della Lega. Si cercherà di dimenticare quanto fatto dal governo . Si torna alla ruspa.

Tutti gli aggiornamenti sulla giornata politica qui

Crisi di governo, Draghi si è dimesso al Quirinale