Crisi di governo, Draghi alla Camera: "Vado al Quirinale a comunicare le mie determinazioni"

Franco al Foglio: "Pronto a fare finanziaria? No"

Il ministro dell'Economia Daniele Franco esce e risponde al Foglio che gli fa la domanda “è pronto a fare la finanziaria?". Risposta: "No”. È importante perché in queste ore sta circolando con insistenza la possibilità di fare un governo tecnico per varare la finanziaria e Franco era l'indiziato numero uno per guidare un nuovo esecutivo.

Draghi: "Vado da Mattarella a comunicare le mie determinazioni"

All'inizio del suo discorso alla Camera, il premier Draghi ha detto: "Vado al Quirinale a comunicare le mie determinazioni".

Draghi alla Camera

E' il day after. Quello in cui Mario Draghi, dopo aver ottenuto una fiducia formale che è servita solo a ribadire che non c'è più una maggioranza di governo, va alla Camera per formalizzare la crisi. E afrontarla attraverso un dibattito con le forze politiche.

Dopo il discorso a Montecitorio, il premier dovrebbe salire al Quirinale per rassegnare le proprie dimissioni.