Lo sgambetto a Draghi indebolisce lo scudo anti-spread della Bce

Mentre a Roma si decidevano le sorti del governo italiano, a Francoforte per tutta la giornata di ieri si sono susseguite riunioni preparatorie al board della Bce che oggi potrebbe mettere fine all’epoca dei tassi zero o negativi con un rialzo superiore alle attese. Ma al centro della scena ci sarà lo strumento che dovrebbe scongiurare la frammentazione dell’Eurozona proprio in seguito alla normalizzazione della politica monetaria, il famigerato scudo anti spread. E l’Italia, alla luce della profonda crisi politica, è più che mai il paese da cui questo movimento tellurico potrebbe partire se gli investitori si convincono che il rischio-paese è tornato per restare (prima di conoscere il verdetto del Parlamento sul futuro del governo Draghi, lo spread si era assestato a 220 punti con i rendimenti dei Btp al 3,47 per cento, mentre il Ftse-Mib ha perso l’1,6 per cento).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE