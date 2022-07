Draghi, la fiducia e tutti i vincoli che salveranno l'Italia

Quello che si sa, mentre questo giornale va in stampa, mentre il Pd tenta di spingere il M5s a votare la fiducia, mentre un pezzo di M5s si prepara a uscire dal M5s per votare la fiducia, mentre la Lega tenta di resistere alla tentazione di andare a votare capitalizzando le divisioni degli avversari, mentre Mario Draghi si prepara a offrire ai senatori e ai deputati un discorso costruito non per confermare le sue dimissioni ma per rilanciare sull’azione di governo, su ciò che bisogna fare, su ciò che non si può rinviare, sull’energia che occorre avere. Ecco, mentre succede tutto questo, quello che si sa è che oggi, comunque andranno le cose al Senato, chiudere la parentesi aperta con questo governo, con il governo Draghi, potrebbe essere meno semplice rispetto a quanto qualcuno potrebbe credere. E per fortuna, verrebbe da dire. Il punto, naturalmente, non riguarda lo scenario delle elezioni anticipate da-evitare-assolutamente, come se anticipare di qualche mese la data delle urne possa essere questo grave affronto alla stabilità del paese. Il punto, evidentemente, è un altro e riguarda una richiesta trasversale contenuta nei molti appelli rivolti al presidente del Consiglio sia dal mondo produttivo sia dal mondo politico. Una richiesta così sintetizzabile: fare tutto il necessario, whatever it takes, per evitare di disfarsi con anticipo di un metodo che incarna bene la stagione dei doveri all’interno della quale si trova oggi l’Italia.

